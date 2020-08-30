أفضل لحظات مسابقة "آفيا دارتس" "أرميا 2020"...فيديو

كان يتوجب على المشاركين في المسابقة قمع الدفاع الجوي للعدو الافتراضي وتدمير المواقع الرئيسية على الأرض.

استضافت مقاطعة ريازان مرحلة مسابقة "أرميا-2020" "أفيا دارتس" باسم "أفياميكس" يوم 29 أغسطس آب. تقام مرحلة مذهلة من المسابقة في ملعب تدريب دوبروفيتشي بالقرب من ريازان.

إنها بالفعل المرحلة الأكثر طموحًا وادهاشا في منافسة الطيارين العسكريين. إلقاء قنابل يهز الأرض. منعطف حاد، اقترب من الهدف وإطلاق الصواريخ. إنزال القوات في الميدان تحت غطاء نيران من المروحيات.

"أفياميكس" هي عملية خاصة معقدة بالكامل. يظهر عشرات الطيارين مهاراتهم، بما في ذلك تلك المكتسبة في سوريا.

سيقام نهائي مسابقة "أفيا دارتس" يوم الثلاثاء، 1 سبتمبر أيلول. سيتمكن المتفرجون من رؤية ضرب الأهداف الأرضية من مدافع الطائرات وصواريخ "جو – أرض".