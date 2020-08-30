رحلة تاريخية لطائرات "ياك-152" و"ياك-52" في "أرميا-2020"...فيديو من قمرة القيادة

مئات الموائد المستديرة والمؤتمرات والاجتماعات، آلاف المتفرجين، الابتكارات الأكثر تقدمًا في التكنولوجيا والأسلحة – انتهى يوم أمس السبت المنتدى العسكري الفني الدولي "أرميا – 2020".

على مدى ستة أيام من عقده، تم إبرام أكثر من 40 عقدًا حكوميًا بقيمة إجمالية تزيد عن تريليون روبل. ساحات المعارض في جميع أنحاء البلاد. لكن حديقة "باتريوت" بالقرب من موسكو أصبحت مركز المنتدى.

تجمع عدد كبير من الناس هناك يوم السبت. لحسن الحظ، استوعبت مساحة المعرض البالغة 500000 متر مربع الجميع. كما تم إعداد برنامج للضيوف في مطار كوبينكا ، حيث تمت الرحلة التاريخية لطائرة ياك -152 وياك -52.