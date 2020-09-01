الكشف عن محاسن الشبيه الرقمي للطائرات المقاتلة

كشفت المهندسة تاتيانا ماكوفسكايا من مركز أبحاث الكمبيوتر التابع لمكتب "سوخوي" لتصميم الطائرات، في تصريحات صحفية أدلت بها على هامش فعاليات معرض "آرميا 2020" للأسلحة والمعدات العسكرية الذي أقيم في ريف موسكو أن:

العاملين في مركز أبحاث الكمبيوتر يركزون على إبداع النظيرات الرقمية للطائرات الجديدة.

وعن الهدف من إبداع النظيرات الرقمية للطائرات قالت إنها تتيح تقليص مدة هندسة الطائرات الجديدة ومعداتها تصميمًا إلى حد كبير.

وأشارت إلى أن وجود النظيرات الرقمية يغني عن صنع النماذج التجريبية من الطائرات المزمع إنشاؤها من أجل إجراء التجارب عليها للوصول إلى أمثل وأنسب نموذج عملي يخلو من أخطاء يمكن أن تقع فيها الطائرة الجديدة. ويتم بذلك الوصول إلى أمثل نموذج عملي في أقرب وقت. وترى المهندسة ماكوفسكايا أن المستقبل للنظيرات الرقمية، مشيرة إلى أن إجراء التجارب على النظيرات الرقمية للطائرات سيغدو أمرا عاديا في المستقبل.