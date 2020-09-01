تسليح طياري مقاتلات "سوخوي"... اختيار السلاح المناسب بين رشاشات كلاشنيكوف

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خلال معرض "أرميا 2020" للأسلحة والمعدات العسكرية الذي أقيم في ريف موسكو في الأسبوع الماضي، نية تزويد الطيارين الذين يقودون طائرات "سو-57" و"سو-35" ببنادق رشاشة. وقد تم اختيار السلاح المناسب لهم وهو رشاش "أ إم-17" الذي تنتجه شركة "كلاشنيكوف". إلا أن الأمر يتطلب تعديله حتى يتمكن الطيار من وضعه في حقيبة الظهر.

وذكرت صحيفة القوات المسلحة الروسية "كراسنايا زفيزدا" (النجم الأحمر) أن وزير الدفاع قال أثناء تفقده لمنتجات شركة "كلاشنيكوف" إنه يرى إمكانية تسليح طياري طائرات "سو-35" و"سو-57" برشاش "أ إم-17". ومن أجل ذلك يجب تعديله لكي يتناسب حجمه مع حجم حقيبة الظهر الخاصة بالطيار. وأضاف الوزير شويغو مخاطبا ممثلي شركة "كلاشنيكوف": "يجب تغيير وزنه وحجمه" (رشاش "أ إم-17").

من جانبه لفت رئيس أركان القوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف إلى ضرورة أن يجتاز الرشاش اختبارا رسميا.

وتم عرض رشاش "أ إم-17" لأول مرة في معرض "أرميا 2017"، وهو صغير الحجم، حيث يبلغ طوله 740 ملم. ويزن رشاش "أ إم-17" 2.5 كغ. ويتسع مخزنه لـ30 طلقة.

ومن الجدير ذكره أن الطيارين العسكريين الروس يتسلحون الآن بمسدس يحمل اسم مخترعه ستيتشكين.