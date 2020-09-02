مجلة أمريكية تتحدث عن أخطر طائرة حربية روسية

قاذفة الصواريخ "تو-160" الأسرع من الصوت هي أخطر طائرة عسكرية في روسيا، حسب المجلة الأمريكية "أسبوع الطيران وتكنولوجيا الفضاء" (Aviation Week & Space Technology).

يصف الخبير العسكري بيتر بوتوفسكي الطائرة تو-160 بأنها أكبر طائرة عسكرية في العالم. يشير بوتوفسكي إلى الصفات القتالية للقاذفة الاستراتيجية، مشيرًا إلى أنه بعد التحديث القادم، ستحصل "تو-160" على صواريخ "خي-بي دي" مع مدى أبعد.

يذكر الخبير أن القوات الجوية الروسية تضم حاليًا 17 قاذفة من طراز "تو-160"، لكن في عام 2018 وقعت وزارة الدفاع عقدًا لتوريد عشرة قاذفات أخرى بحلول عام 2027.

بالإضافة إلى ذلك، يشير بوتوفسكي إلى مشاركة حاملات الصواريخ الروسية في مكافحة الإرهاب في سوريا، فضلاً عن الرحلات الجوية لـ"تو-160" إلى فنزويلا وجنوب إفريقيا.

"تو-160" هي قاذفة صواريخ استراتيجية أسرع من الصوت مع جناح متغير. مصممة لتدمير أهم الأهداف بالأسلحة النووية والتقليدية في مناطق عسكرية جغرافية بعيدة وفي العمق الخلفي للمسارح القارية للعمليات العسكرية. نتيجة لتحديث حاملة الصواريخ، زادت الكفاءة الكلية للطائرة بشكل وزاد مدى الطيران بألف كيلومتر. بموجب العقد الحالي، سيبدأ تسليم "تو-160إم" ​​المحدثة إلى القوات في عام 2021.