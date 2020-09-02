عرض أسلحة واعدة للقوات الخاصة الصينية... فيديو

بحسب موقع دامبييف، ظهرت القوات الخاصة في بدلة تمويه جديدة في العرض على القناة التلفزيونية الصينيةCCTV1. لأول مرة، تم عرض أنظمة روبوتية قتالية بأسلحة مختلفة. كما تضمن العرض مروحيات متعددة الأغراض من طراز "Z-20".

يذكر أن مروحيات "Z-20" متعددة الأغراض بدأت في دخول خدمة جيش التحرير الوطني الصيني العام الماضي. ظاهريًا، تشبه إلى حد كبير طائرة Sikorsky UH-60 Black Hawk الأمريكية. يتم إنتاج المروحية في هاربين. تتسع كل منها لـ 12 شخصًا، من بينهم شخصان أفراد الطاقم.