"كلاشنيكوف" تعرض صاروخ "فيخر-1"... فيديو

كما تم نشر مقطع فيديو مع صورة مفصلة للصاروخ ولقطات استخدامه على قناة كلاشينكوف بموقع يوتيوب.

"فيخر" هو نظام صاروخي مضاد للدبابات مصمم لطائرات "سو-25تي" و"سو-39" الهجومية ومروحيات "كا-50" و"كا-52". بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام هذا النظام على القوارب وسفن الدوريات الصغيرة.

الصاروخ قادر على تدمير المركبات المدرعة، حتى لو كانت مزودة بدروع تفاعلية. أيضًا، يمكن استخدام النظام ضد الأهداف الجوية التي تحلق بسرعة تصل إلى 800 كم/ ساعة.

أقصى مدى للصاروخ 10 كم، وسرعة تحليقه 600 م/ث.