الاستعدادات لمعركة الصواريخ النووية الأمريكية... فيديو

ظهر مقطع فيديو مثير للاهتمام من جلسة تدريبية في قاعدة باركسديل الجوية في لويزيانا على الإنترنت، حيث كان الفنيون يتدربون على تعليق صواريخ كروز AGM-86B برأس نووي W80-1 على قاذفات B-52.

يمكن رؤية الشحنة النووية الحرارية ذات القدرة القابلة للتعديل (5-200 كيلوطن) عند إشارة 0:14 - حاوية فضية صغيرة على شكل كمثري. تم تصميم المنصات ذات المشابك المعدنية التي تظهر في بداية الفيديو لنقلW80-1 . يتم تثبيت الرؤوس الحربية النووية على الصواريخ عندما يتم وضعها في منصات الإطلاق. تم تثبيت أسطوانة ستة صواريخ في بدن الطائرةB-52، والصواريخ الأخرى - ثلاثة صواريخ - مثبتة على أبراج تحت الأجنحة.

AGM-86B هو صاروخ كروز برأس حربي نووي حراري. مصمم للإطلاق من B-52. مدى طيران الصاروخ 2400 كم.