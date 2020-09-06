مجلة: الهند من المشترين المحتملين لدبابة "أرماتا"

قد يشمل المشترون المحتملون لـ "أرماتا" ليس فقط بيلاروس ومصر وفيتنام، ولكن الهند أيضًا. 86 في المائة من المعدات العسكرية الهندية هي من أصل روسي.

ذكرت مجلة "ناتشونال إنترست" أن الجيش الهندي سيحصل، بفضل الشراء المحتمل ل تي-14 ، على رادع قوي للصين، التي تعتبر دبابة تصديرها الرئيسية VT-4.

الهند تستخدم تكنولوجيا قديمة، ومن الواضح أن نيودلهي تدرك الحاجة إلى تحديث أسطول الدبابات، حسب المجلة

يذكر أنه من المخطط تسليح تي-14 المحدثة بمدفع 152 ملم بدلاً من 125 ملم الحالي. يمكن أن تتلقى "أرماتا" أيضًا مقذوفات من عيار فرط صوتي خارقة للدروع وذخيرة انفجار حجمي. أيضا، من الممكن ظهور مجمع قتالي آلي بالكامل يعتمد على هذه المنصة.