إعلام: تركيا تنقل دبابات إلى الحدود مع اليونان

أرسلت تركيا دبابات من مقاطعة هاتاي في جنوب شرق البلاد إلى مقاطعة أدرنة الشمالية الغربية المتاخمة لليونان، وسط الأزمة في شرق البحر المتوسط، وفقا لتقارير تركية نقلا عن مصادر عسكرية.

وبحسب الوكالة، غادرت قافلتان تحملان معدات تقلان نحو 40 دبابة منطقة الريحانية بمحافظة هاتاي على الحدود مع سوريا. ومن المتوقع أن يتم إرسال الدبابات إلى أدرنة بالقطار.

وذكرت وكالة الأناضول، نقلا عن مصادرها، أنه يتم تنفيذ إعادة انتشار مخطط له لوحدات من الجيش الثاني للقوات البرية التركية، والمعلومات الخاصة بنقل معدات عسكرية إلى الحدود مع اليونان لا تتوافق مع الواقع. ولم تعلق وزارة الدفاع في الجمهورية بعد على هذه التقارير.

في الأسابيع الأخيرة، تدهورت العلاقات بين أثينا وأنقرة بشكل حاد. وذلك لأن السفينة التركية Oruç Reis بدأت عمليات المسح السيزمي في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​، وهي منطقة تعتبرها اليونان منطقتها الاقتصادية الخالصة. تم وضع القوات المسلحة اليونانية في حالة تأهب قصوى. تُجري تركيا أيضًا أبحاثًا في المنطقة التي تعتبرها قبرص منطقتها الاقتصادية الخالصة.

تتهم اليونان وتركيا بعضهما البعض بالتوقيع على اتفاقيات غير قانونية لترسيم حدود المناطق البحرية التي لا تأخذ في الاعتبار مصالح الطرف الآخر.