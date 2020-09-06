روسيا تطور نظام قصف جديد للطائرات المقاتلة

تحدث وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، على الهواء على قناة "روسيا 24 " التلفزيونية عن التفاصيل حول نظام التصويب والقصف الجديد للطائرات المقاتلة الروسية.

وأكد أنه أنشئ مع مراعاة تجربة الألعاب العسكرية الدولية.

وقال: "بفضل هذه المسابقات، صنعنا أنظمة أكثر دقة، وتقريبًا أوصلناها إلى الكمال، نظام تصويب وقصف. وتم الانتهاء منه، ثم اختباره في ظروف قتالية - والآن نضعه على جميع طائراتنا تقريبًا التي تحتوي على منشآت قصف".

وأضاف شويغو أن النظام الجديد تم اختباره في سوريا في ظروف قتالية.

وأقيمت الألعاب العسكرية الدولية في عام 2020 للمرة السادسة. بدأت في 23 أغسطس/ آب، بالتزامن مع منتدى "أرميل" وانتهت في 5 سبتمبر/ أيلول. كما ذكر وزير الدفاع في وقت سابق، تمت دعوة 90 دولة، بما في ذلك أعضاء الناتو ، إلى الألعاب هذا العام.