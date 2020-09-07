تدريبات روسية بمشاركة منظومة "سولنتسيبيك"... فيديو

سيناريو التدريبات - عثر الكشافة على مركبات مدرعة للعدو على مسافة كيلومترين من قاذفات اللهب.

ضرب طاقم قاذفات اللهب من فوج قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية العدو الافتراضي في حقل التدريب سيرغييفسكي في بريموري. وأصابت منظومة "سولنتسيبيك" الأهداف بضربة واحدة.

كانت طائرات "أورلان" المسيرة تبحث عن الأهداف. عثرت طائرات الاستطلاع على مدرعات معادية على مسافة كيلومترين.

ضرب طاقم أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة "سولنتسيبيك" الأهداف، من المواقع المغلقة، بإطلاق واحد. تتمتع القذائف الحرارية لهذه المنشآت بقوة تدميرية هائلة: انخفاض الضغط الذي يتشكل بعد الانفجار والدقة العالية في إطلاق النار، لا يتركان للعدو فرصة واحدة.