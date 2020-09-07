بدء المناورات العسكرية الدولية "الشريك النبيل" في جورجيا... فيديو

أعلنت وزارة الدفاع في البلاد أن التدريبات العسكرية الدولية "الشريك النبيل 2020" (Noble Partner)، بالاشتراك مع الولايات المتحدة، ستبدأ في جورجيا اليوم الاثنين وتستمر حتى 18 سبتمبر/ أيلول، بمشاركة أكثر من 2.7 ألف جندي.

وقالت الوزارة إن "نوبل بارتنر 2020 سيفتتح رسميا يوم 7 سبتمبر في فازياني. وتستضيف جورجيا هذه التدريبات للمرة الخامسة، وسيشارك فيها أكثر من 2.7 ألف عسكري من جورجيا والولايات المتحدة وبريطانيا وبولندا وفرنسا".

وبحسب الوزارة، فإن الهدف الرئيسي للتدريبات هو تحسين الجاهزية والتوافق بين قوات جورجيا والولايات المتحدة والدول الشريكة، وكذلك الحفاظ على بيئة مستقرة وآمنة في منطقة البحر الأسود. الشعار الرئيسي للتدريبات هو "القوة في الوحدة". وبالاضافة إلى المركبات العسكرية ومعدات المدفعية للقوات المسلحة الجورجية، ستشارك في المناورات الطائرات والمدرعات الأمريكية.

تقام تدريبات "Noble Partner" في جورجيا سنويًا. تشمل التدريبات عادة الدبابات الأمريكية M1A2 Abrams ومركبات المشاة القتالية M2 Bradley، بالإضافة إلى معدات القوات المسلحة الجورجية T-72 و BMP-2.