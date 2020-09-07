مناورات قوات الإنزال الروسية... ومدرعاتها تعبر نهرا... فيديو

سيطرت قوات الإنزال بسرعة على الساحل، وبعد ذلك بدأت بي إم دي-2 في عبور النهر.

ولإثبات قدرات المركبة المدرعة المحلية، عرض برنامج "الاستخدام العسكري" على قناة "زفيزدا" التلفزيونية لقطات لتدريبات وحدة قوات قوات الإنزال في مقاطعة ريازان، وكان عليها خلال التدريبات أيضًا تجاوز حاجز مائي.

مهمة الجيش هي قطع النهر. القوارب والعربات المدرعة مموهة بالكامل بالنباتات، حتى إلى حد استخدام جذوع الأشجار الصغيرة.

أولاً، يتم إعداد المدفعية على أراضي العدو الافتراضي، ثم يدخل الطيران وبعد ذلك تبدأ المركبات المدرعة في العمل. تُظهر لقطات التمرين كيف عبرت قوات الإنزال النهر، وأطلقت نيران مدافع رشاشة على الضفة المقابلة مباشرة أثناء التنقل السريع في القوارب. سيطرت على الساحل بسرعة، وبعد ذلك تم نقل بي إم دي-2 عبر النهر.