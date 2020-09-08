قاذفات "تو-22إم3" تنفذ رحلة في منطقة مورمانسك الروسية... فيديو

قامت القاذفات الروسية بعيدة المدى "تو-22إم3" برحلة جوية في مقاطعة مورمانسك شمالي روسيا، خلال تدريبات عسكرية.

ويحلق الطيارون الروس بانتظام فوق المياه المحايدة لمنطقة القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ والبحر الأسود وبحر البلطيق وفقًا للمعايير الدولية.

تو-22إم 3 - عبارة عن قاذفة قنابل وصواريخ بعيدة المدى مع أجنحة متحركة، تفوق سرعتها سرعة الصوت. المهمة الرئيسية للطائرة هي تدمير مجموعة واسعة من الأهداف الأرضية والسطحية.