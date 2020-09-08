قاذفات "تو-22إم3" تنفذ رحلة في منطقة مورمانسك الروسية... فيديو

ويحلق الطيارون الروس بانتظام فوق المياه المحايدة لمنطقة القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ والبحر الأسود وبحر البلطيق وفقًا للمعايير الدولية.
#Видео Кадры полетов дальних бомбардировщиков #Ту22М3 в Мурманской области на закате. В ходе занятий в роли штурманов и помощников командиров кораблей попробовали себя молодые офицеры https://t.co/WaPLY3q8Do #ВВС #ВКС #ДальняяАвиация #Самолеты #НочныеПолеты pic.twitter.com/AmirQEoXbz— Минобороны России (@mod_russia) September 8, 2020
تو-22إم 3 - عبارة عن قاذفة قنابل وصواريخ بعيدة المدى مع أجنحة متحركة، تفوق سرعتها سرعة الصوت. المهمة الرئيسية للطائرة هي تدمير مجموعة واسعة من الأهداف الأرضية والسطحية.
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