شويغو: مناورات "قوقاز-2020" تقام في سبتمبر بمشاركة 9 دول

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن مناورات "قوقاز-2020" تبدأ في 21 سبتمبر/أيلول وتستمر حتى 26 منه، ومن المقرر أن تشارك فيها فرق من تسع دول أجنبية، وسترسل تسع دول أخرى مراقبين عسكريين.

وقال الوزير: "أود التطرق إلى التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان "قوقاز-2020" والتي ستجري في الفترة من 21 إلى 26 سبتمبر/أيلول... ومن المقرر مشاركة فرق عسكرية من 9 دول أجنبية، كما سترسل 9 دول أخرى مراقبين عسكريين إلى روسيا".

وتابع "ستقيّم المناورات قدرة المنطقة العسكرية الجنوبية على ضمان الأمن العسكري في جنوب غرب روسيا الاتحادية".

في وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن أكبر التدريبات العسكرية ستجري في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول.

بدأت فترة التدريب الصيفي في الوحدات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية في 1 يونيو/حزيران. ومن المقرر إجراء أكثر من 3500 تدريب من التدريبات التكتيكية باستخدام أنظمة الاستطلاع والهجوم والطائرات المسيرة والأنظمة الآلية للتحكم في القوات والأسلحة.

وستشارك وحدات من ستة بلدان، بما في ذلك أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في تدريب "القوقاز-2020".