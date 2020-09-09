روسيا تستأنف إنتاج محرك يتيح لقاذفة الصواريخ التحليق على ارتفاع 20 كلم

أعلنت شركة "أو. أ. كا" الحكومية التي تدير صناعة الطائرات في روسيا تسليم أولى دفعات محركات "إن كا-32-02" لمصنِّعي قاذفات القنابل والصواريخ الاستراتيجية "تو-160إم2".

ومن الجدير ذكره أن روسيا صنعت محرك "إن كا32" في عام 1977، وهو محرك فريد يتيح لقاذفة القنابل فرصة التحليق على ارتفاع يصل إلى 20 كيلومترا. وتوقفت روسيا عن إنتاج محركات "إن كا32" في عام 1993 تحت ضغط خارجي وفقا لصحيفة "ريبورتيور".

ولكن روسيا استأنفت مؤخرا إنتاج هذه المحركات من أجل قاذفات القنابل والصواريخ الاستراتيجية. وتنتجها شركة "كوزنيتسوف". وأطلق على المحركات التي تصنعها هذه الشركة اسم "إن كا-32-02".

ويتمتع محرك "إن كا-32-02" بمواصفات محسنة، ويتميز بخفض استهلاك الوقود وهو ما يتيح زيادة مدى قاذفة القنابل والصواريخ الاستراتيجية بحوالي ألف كيلومتر.

المحرك الروسي لطائرة القرن الـ21

وفي الوقت نفسه تواصل روسيا العمل في مشروع إنشاء المحرك المناسب لطائرتها المدنية الجديدة المعروفة باسم "إم إس-21" (طائرة القرن الـ21). وأطلق على المحرك، وهو محرك توربيني مروحي، اسم "بي دي-14".

ومن المقرر أن تجرب طائرة "إم إس-21" محرك "بي دي-14" أثناء قيامها برحلة جوية تجريبية في وقت قريب.

وأعلن مكتب نائب رئيس الوزراء يوري بوريسوف أن الأخير سيقوم بزيارة تفقدية للمصنع الذي ينتج محرك "بي دي-14" في مدينة بيرم.