عامل مهم في ميزان القوى العالمية... غواصات "لادا" تشق طريقها إلى الوجود في روسيا

تواصل روسيا العمل من أجل صنع الغواصات الجديدة لقواتها البحرية.

الجيل الصاعد من الغواصات

وأكد رئيس شركة "أو إس كا" التي تدير صناعة السفن في روسيا لوكالة أنباء "سبوتنيك"، استمرار العمل في مشروعي "خاسكي" و"كالينا" اللذين يتضمنان إنشاء الغواصات الجديدة المنتمية إلى الجيل الخامس من الغواصات التي تعمل بالطاقة الكهربائية والنووية.

ووفق أليكسي رحمانوف، رئيس شركة "أو إس كا"، فإن قطاع الصناعة البحرية يواصل العمل في مشروعي صنع غواصات الجيل الصاعد على نفقته في الوقت الراهن، وينتظر أن تقرر الحكومة في أقرب وقت رصد الاعتمادات اللازمة لإنجاز مشروعي "خاسكي" و"كالينا".

ويحاط المشروعان بالسرية الشديدة. وبحسب المصادر غير الرسمية فإن روسيا ستنتج نوعين من الغواصات من طراز"خاسكي"، لمكافحة الغواصات المعادية بواسطة صواريخ "كاليبر" ولمكافحة سفن السطح الحربية المعادية باستخدام صواريخ "تسيركون".

وستكون غواصات "خاسكي" أقل حجمًا من غواصات "ياسين" الجاري العمل في إنشائها.

وتواصل القوات البحرية الروسية اختبار غواصة جديدة من طراز "ياسين" انتهت روسيا من صنعها في عام 2017 . وتحمل هذه الغواصة اسم "قازان".

وأعلن جهاز الإعلام التابع للبحرية الروسية في 8 سبتمبر/أيلول 2020، عودة غواصة "قازان" من الرحلة التجريبية الجديدة.

غواصات "لادا"

وتواصل روسيا العمل في إنشاء فئة أخرى من الغواصات تحمل اسم "لادا". وشهد معرض "أرميا 2020" للأسلحة والمعدات العسكرية توقيع عقد إنشاء غواصة جديدة من طراز "لادا".

وبدأت القوات البحرية الروسية تختبر أولى غواصات "لادا" التي تحمل اسم "سان بطرسبورغ" في عام 2011. ويُتوقع أن تنضم غواصة أخرى من طراز "لادا" تحمل اسم "كرونشتادت" إلى الأسطول الروسي في عام 2021.

ومن أهم مميزات غواصات "لادا" أنه تم تعزيز قدرتها على التخفي حتى لا يراها الرادار المضاد. كما تم تعزيز قدرتها القتالية.

ويراد لغواصات "لادا" أن تمثل عاملا مهما في ميزان القوى العالمية. وقالت صحيفة "فزغلاد" إن أهمية غواصات "لادا" للأسطول البحري الحربي تضاهي أهمية مقاتلة "سوخوي 57" للطيران الحربي. ولا بد أن تمضي روسيا قدما في تصنيع غواصات "لادا".