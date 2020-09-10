تصوير حرس الحدود الصيني مع أسلحة قديمة... صور

يظهر في الصورة جنود جيش التحرير الشعبي الذين يخدمون على الحدود الصينية الهندية مسلحون بالسلاح الأسطوري غوان داو.

تم استخدام هذا النوع القديم من المطرد، المعروف أيضًا باسم "سيف القمر الضار"، في الصين منذ زمن بعيد. وفقًا للأسطورة، تم استخدام هذا السلاح ببراعة من قبل القائد العسكري غوان يوي، الذي يمثل تجسيدًا لإله الحرب.

Chinese soldiers waiting with medieval weapons🇮🇳 pic.twitter.com/lmTFDaJTek — ZOKA (@200_zoka) September 8, 2020

لكن من الواضح أن حرس الحدود الصيني التقطوها ليس لغرض إعادة البناء التاريخي.

يذكر أنه في الآونة الأخيرة، في منطقة لاداخ، كان هناك صراع بين جنود جمهورية الصين الشعبية والهند. تم استخدام العصي والحجارة.