رصد نظام صاروخي محمول جديد في الصين... صور

تتدرب القوات الصينية حاليا على استخدام أنظمة الدفاع الجوي المحمولة من طرازFN-16. ويدرس جنود الوحدات التي حصلت على هذا السلاح الجديد، في الظروف الميدانية، كل تعقيدات عملها. بما في ذلك عمليات الإطلاق الحقيقية على الأهداف الطائرة.

كما يذكر موقع دامبييف، تم إنشاء المجمع على أساس FN-6، حيث تم تحسين الخصائص التكتيكية والتقنية.

تم عرض FN-16 لأول مرة في العرض العسكري الدولي تشوهاي في عام 2015. بعد ذلك، تم اختبار منظومات الدفاع الجوي المحمولة، وتم إطلاق الإنتاج الضخم لها.

New portable anti-aircraft missile systems FN-16 began to enter service with the units of the People's Liberation Army of China, and has an increased target destruction range of up to 6 km, an improved IR seeker, and a digital viewfinder.https://t.co/qYZ1hPBiMV pic.twitter.com/xgrdp9P2M0 — Tango III's Military News (@IiiTango) September 8, 2020

بالمقارنة مع سابقتها، لديها رأس صاروخ موجه أكثر حساسية ومدى أكبر يصل إلى 6000 متر.

تم تثبيت صواريخ هذا النظام أيضًا على وحدة متنقلة تم إنشاؤها على هيكل سيارة (Dongfeng EQ2050 SUV (4x4.

وفقًا للخبراء العسكريين، من الممكن أن يحصل شركاء الصين في المجال العسكري أيضًا على هذه المنشآت محمولة.

تم نسخ أول منظومات الدفاع الجوي المحمولة من السوفيتية "ستريلا-2". بدأ إنتاجها الضخم في أواخر السبعينيات. ثم تم إنشاء المزيد من النسخ المتقدمة، والتي استخدمت أيضًا تقنيات أجنبية مستعارة.