الجيش الروسي يطلق النار من قاذفات اللهب "شميل"... فيديو

خاضت وحدات قاذف اللهب من جيش الحرس الثاني للمنطقة العسكرية المركزية قتالًا وثيقًا مع عدو افتراضي.

تم إطلاق النار من قاذفات اللهب بذخيرة انفجار حجمي في ساحة التدريب توتسكوم في مقاطعة أورنبورغ.

وفقًا لسيناريو التمرين، خاضت وحدات قاذفة اللهب التابعة لجيش الحرس الثاني بالمنطقة العسكرية المركزية قتالًا وثيقًا مع خصم افتراضي استقر لوقت طويل في نقاط إطلاق نار.

وتم إطلاق النار من قاذفات اللهب "شميل" مع ذخيرة انفجار حجمي على مسافة تصل إلى 400 متر. بدأ الجنود في أداء المهام بعد مسيرة 5 كيلومترات.

أصبح إطلاق النار المرحلة الأخيرة في إعداد قاذفات اللهب. في السابق، أنهت الوحدات بنجاح تدريب طويل الأمد على أجهزة المحاكاة. سمح للجنود بإطلاق النار من القاذفات، فقط بعد الأداء الممتاز للتمارين.