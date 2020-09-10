لا تقل خطورة عن "إس-400".. روسيا تنقل أحدث منظومة صواريخ إلى الشرق الأقصى

ولم تكن منظومات الدفاع الجوي من هذا النوع موجودة في الشرق الأقصى الروسي من قبل. وتجدر الإشارة إلى أن منظومة "إس-300في4" وصلت لأول مرة إلى المنطقة الروسية القريبة من اليابان، التي سيتم تعزيز قواتها الجوية في وقت قريب بمقاتلات "إف-35" المتسلحة بالصواريخ البعيدة المدى.

أن التدريبات التي تلقاها مشغّلو منظومة "إس-300في4" التي تم نقلها إلى الشرق الأقصى تضمنت إطلاق صواريخها الاعتراضية على أهداف سريعة صغيرة الحجم تمثلها صواريخ من طراز "سامان" أطلقتها منظومة صواريخ "أوسا".

المزايا

وتستطيع منظومة "إس-300في4"، وهي نسخة حديثة مطوّرة من منظومة "إس-300"، أن تدمر الصواريخ والطائرات المهاجمة على بعد يصل إلى 400 كيلومتر وعلى ارتفاع يصل إلى 37 كيلومترا.

وتحتوي المنظومة على نوعين من الصواريخ الاعتراضية: الصاروخ الثقيل الذي يتمتع بسرعة فائقة تبلغ 7.5 ماخ (حوالي 9188 كيلومترا في الساعة)، ويقدر على إصابة الأهداف على بعد 400 كيلومتر، والصاروخ الخفيف الذي يبلغ مداه 150 كيلومترا.

وتوضع منظومة "إس-300في4" على العربة المجنزرة وهو ما يميزها عن المنظومات المماثلة الأخرى من طراز "إس-300" و"إس400" التي تستخدم العربات ذات العجلات، ويجعلها قادرة على اجتياز أراض وعرة لا بد أن تتعثر فيها العربة ذات العجلات.