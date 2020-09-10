"تزيين" مبنى وزارة الدفاع الجزائرية بصورة المقاتلة "سو-57"... صور

"أدرجت" وزارة الدفاع الجزائرية مقاتلة "سو-57" في عتاد الجيش، لكن حتى الآن فقط في الصور.

لفتت مجلة "ميليتاري ووتش" الانتباه إلى رسم مثير للفضول كان يزين واجهة مبنى وزارة الدفاع الجزائرية. هنا، إلى جانب دبابة تي-90 ومقاتلة سو-30، التي تعمل في خدمة الدولة، تم رسم المقاتلة الروسية سو-57 من الجيل الخامس.

يشير المقال إلى أنه منذ فترة طويلة يُطلق على الجزائر اسم المشتري المحتمل لهذه الطائرة، لكن لا توجد معلومات رسمية حول العقد حتى الآن.

يذكر المؤلف أن الجزائر كانت الزبون الرئيسي للأسلحة الروسية الحديثة في أفريقيا منذ عقود. وصلت بعض المعدات إلى هنا حتى قبل إدخالها الخدمة رسميًا في روسيا.

تعتبر القوات الجوية للبلاد هي الأحدث والأكثر استعدادًا للقتال في القارة الأفريقية. وهي تعتمد على مقاتلات سو-30إم ك أ وميغ-25 وميغ-29إس والقاذفة سو-24إم.

الجزائر بحاجة إلى سو-57 الجديدة لتحل محل ميغ-25، وخططت في الأصل لشراء سو-35 لهذا الغرض، لكن مقاتلة الجيل الخامس الروسية أصبحت الخيار المفضل. تتمتع الطائرة بإمكانيات كبيرة وتفتخر بقدرات ممتازة.