الصور الأولى لطائرة "إف-35" الأمريكية بألوان المقاتلة الروسية "سو-57"

تم نشر الصور الأولى لمقاتلة أمريكية من طراز F-35 Ligthning II متنكرة في زي الروسية سو-57.

تم رسم النجوم الحمراء على أجنحة الطائرة لتشبهها كثيرا- وهي العلامة المميزة لقوات الفضاء الروسية. على الجناح الأيسر، تكون مجاورة لنجمة في دائرة، شعار القوات الجوية الأمريكية.

كان من الضروري إعادة تلوين Ligthning II بألوان المقاتلة الروسية لتدريب الطيارين الأمريكيين. يُطلق على السرب 65 من القاعدة الجوية "نيليس" اسم "Aggressors" وفي التدريبات يحاكي عدوًا افتراضيا - طائرات من روسيا والصين.

حتى الآن، يحلق طيارو "Aggressors" على F-5 Tigers القديمة (يتم ترقيتها بانتظام لجعل العدو يبدو أكثر جدية)، ولكن يخطط لتجهيز السرب بـ 11 مقاتلة من طراز F-35 من النسخ الأولية في عام 2021 - وستشمل هذه أيضًا نماذج أولية مصممة للاختبار.