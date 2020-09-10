لقطات من اختبارات "أ كيه-12" الجديدة

لاحظ الجنود أن AK-12 لديها ارتداد أقل ودقة أفضل من AK-74.

تم اختبار أحدث بندقية هجومية من طراز AK-12 لأول مرة في الظروف المناخية للشرق الأقصى. قام بالاختبار صانعو الأسلحة وأفضل الرماة في مدرسة قيادة الأسلحة المشتركة في الشرق الأقصى.

أجريت الاختبارات في ساحة التدريب بالمدرسة لعدة خيارات لاستخدام الأسلحة: في القتال الحديث، بما في ذلك القتال في المدينة، وكذلك أثناء القفز بالمظلات وفي ظروف أخرى. كانت الأهداف عبارة عن صور ظلية ثابتة وأهداف ديناميكية، بما في ذلك الطائرات المسيرة والبالونات.

لاحظ الجنود أن AK-12 مريحة أكثر منAK-74 . على وجه الخصوص، السلاح الجديد لديه ارتداد أقل ودقة أفضل في إطلاق النار. أثبتت AK-12 أيضًا موثوقيتها في المناطق ذات الرطوبة العالية.

وقالت الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الشرقية: "أظهرت الاختبارات أن استخدام الأسلحة الجديدة قلل من الوقت لإكمال مهمة إطلاق النار التكتيكي للجيش، وكذلك لأداء تمرين - معركة في ظروف المدينة".

وفقًا لنتائج الاختبار، سيضع صانعو الأسلحة في المدرسة توصياتهم الخاصة لتشغيل الأسلحة في الشرق الأقصى.