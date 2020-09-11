بمشاركة من أعضاء رابطة الدول المستقلة... روسيا تجري تدريبات خاصة بنظام الدفاع الجوي

وبحسب ما أعلنت وزارة الدفاع للصحفيين، فإن دول الرابطة ستتحقق من الجاهزية القتالية لنظام الدفاع الجوي المشترك بشكل خاص، كما سيتم استخدام قوات الدفاع الجوي ضد الطائرات التي تنتهك حدود دول الرابطة.

وبدأت التدريبات صباح اليوم الجمعة في الساعة الثامنة صباحا بتوقيت موسكو، وتشارك فيها روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان.

ويتم تشغيل نظام الدفاع الجوي المشترك من مركز قيادة القوات الجوية الروسية في موسكو.

وكجزء من التدريب، سيتم التعامل مع الطائرات التي تخترق المجال الجوي لدول الرابطة بالإضافة إلى التعامل مع حوادث خطف الطائرات وتقديم المساعدة لأطقم الطائرات المعرضة للخطر.

ويشارك في التدريبات 130 مركز قيادة موزعين في سبع دول بالإضافة إلى أكثر من 60 مقاتلة، بما فيها مقاتلات من طراز Su-27e وMiG-29 وMiG-31 وYak-130، وقاذفات الخطوط الأمامية Su-24 وSu-34، وتشارك أيضا طائرات هجومية Su-25 وقاذفات ثقيلة من طراز Tu-22 و Tu-160.

وأضافت الوزارة أن "أطقم الطائرات ستقوم بمناورات متبادلة في المجال الجوي لسبع دول مشاركة في التدريب".