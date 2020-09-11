روسيا تعلن عن مناورات عسكرية ضخمة مع 7 دول... فيديو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية انطلاق مناورات لـ 7 دول من بلدان رابطة الدول المستقلة اليوم الجمعة، للتحقق من مستوى الاستعداد القتالي لنظام الدفاع الجوي المشترك.

وبحسب موقع "زفيزدا" التابع للجيش الروسي، تشارك في هذه التدريبات روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان.

وأوضحت الدفاع الروسية أنه "سيجري التدريب على تنفيذ الإجراءات المتعلقة باستخدام وسائل الدفاع الجوي التي تقوم بأداء واجبات الخدمة القتالية اليومية ضد الأهداف الجوية التي تنتهك قواعد استخدام المجال الجوي، وأيضا التي تخترق المجال الجوي للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، بالإضافة إلى تقديم المساعدة لأطقم الطائرات والمروحيات في حالة تعرضها للخطر".

وأضافت الوزارة أن "أطقم الطائرات ستجري مناورات مشتركة في المجال الجوي للدول السبع التي تشارك في التدريبات".

كما ذكرت الوزارة أن هذه التدريبات تشمل أكثر من 130 مركز قيادة في 7 دول وأكثر من 60 طائرة، بما في ذلك المقاتلات من طراز "سو-27" و"ميغ-29" و"ميغ-31" و"ياك-130" والقاذفات من طراز "سو-24" و"سو-34" و الطائرات الهجومية من طراز "سو-25" بالإضافة إلى القاذفات الثقيلة من طراز "تو-22" و"تو-160".