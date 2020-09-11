كيف دمرت دبابة "تي-72" القديمة "تي-90" الحديثة في سوريا

بفضل نظام التصوير الحراري، تم إصابة أهداف مختلفة بسهولة في الليل.

أثبتت وسائل حماية الدبابة، بما في ذلك مجمع القمع الإلكتروني البصري، فعاليتها في المعارك.

نقلت روسيا ما يصل إلى 30 دبابة تي-90 و تي-90أ إلى الجيش السوري. تم إطلاق النار عليها بشكل متكرر من أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات، وتمكن المسلحون من الاستيلاء على عدة دبابات.

تم الاستيلاء على إحدى الدبابات في صيف عام 2016. تمكن أعضاء الجماعات المسلحة غير الشرعية من إعادة المركبة المدرعة إلى الخدمة، وبدأت في المشاركة بنشاط في المعارك ضد القوات السورية. لكن الدبابات السورية فعلت كل شيء لتدميرها، حسب موقع " فيستنيك موردافيا".

في خريف عام 2017، خلال معركة في شمال محافظة حماة، نصبت فرقة الدبابات المسلحة بـ "تي-72إم1" المحدثة كمينًا لـ "تي-90". وبعد أن أدركت أنها لا تستطيع ضربها من الأمام، ضربتها من الجانبين بالقذائف. اخترق أحدها الدرع. اندلع حريق في الحجرة القتالية.

كان أول من مات هو الإرهابي الذي كان يقوم بمهمة التشغيل والتوجيه. حاول أولئك الذين أخذوا مكان القائد والسائق مغادرة الدبابة، ولكن بعد ذلك اشتعلت فتحات الخروج. ونتيجة لذلك، احترق المسلحون حتى الموت. في وقت لاحق، تم العثور على رفاتهم مباشرة على الدبابة المهزومة.

كانت هذه هي الحالة الوحيدة التي تعرضت فيها دبابة تي-90 لضرب دبابة أخرى أثناء خدمتها.