تحليق القاذفات وإطلاق النار من المدافع...القوات الروسية تجري مناورات واسعة النطاق...فيديو

أجرت القوات الروسية مناورات واسعة النطاق، شارك فيها في المجموع حوالي ثمانية آلاف شخص.

وأجرى جنود الأورال تدريبات واسعة النطاق في مقاطعة تشيليابينسك.

كما تدربت فرق الدبابات، جنبا إلى جنب مع قوات المدفعية والطيران، على الانتقال من الدفاع إلى الهجوم.

وبدأت المناورات بمهاجمة العدو المهاجم بمقاتلات سو-34. ثم تم إطلاق النيران من أنظمة الصواريخ ومدافع الهاوتزر والمدافع.

بعد أن كسروا الخطوط وقيدوا تصرفات العدو، بدأت أفواج الفرقة في الهجوم. وسحقت وحدات العدو الأمامية، وعربات قتال المشاة، وناقلات الجند المدرعة وأحدث دبابات من طراز تي-72بي3.

كانت المهمة الرئيسية لفرق الدبابات هي العثور على العدو من الجهة اليسرى والشروع في الهجوم.

ووصلت الأفواج في نهاية التدريبات إلى حدود الدولة الافتراضية، بعد هزيمة العدو في الخطوط المحتلة، وبعد حصاره.

في المجموع ، شارك حوالي ثمانية آلاف جندي في التدريبات الرئيسية لفرقة الدبابات في الأورال.