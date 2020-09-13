الصين تجد ورقة رابحة لدى الأسطول البحري الروسي

وصف الخبراء العسكريون من الصين أحدث السفن الروسية من المشروع "22160" بأنها ورقة رابحة غير متوقعة للبحرية الروسية.

ونقلت صحيفة "سوهو" الصينية عن أحد الخبراء، "على رغم من أن إزاحة السفينة 1800 طن فهي تتميز بامتلاكها مدفعا قويا ونظام دفاع جوي قصير المدى.

وذكرت الصحيفة، أن السمة الرئيسية للسفن الروسية الجديدة هي التخفي والقدرة على إطلاق صواريخ كاليبر كروز.

في الوقت نفسه، بفضل الأسلحة القوية وخصائص التشغيل، تعمل هذه الوحدات القتالية على حل أكبر مجموعة من المهام. ودليل نجاح المشروع هو أن الجيش الروسي خطط في الأصل بناء أربع سفن دورية من نوع "22160"، ثم قرر زيادة عددها إلى 12 قطعة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، سابقا، أن سفينة الدورية الرئيسية من المشروع 22160 "فاسيلي بيكوف" وصلت إلى قاعدة البحر الأبيض للأسطول الشمالي لاختبار أنظمة الأسلحة.

تم تصميم السفينة للقيام بدوريات وتنفيذ مهام في مناطق البحر والمحيط البعيدة. وهي مسلحة بمدفع "أ كيه-176إم" أ لضرب الأهداف البحرية والساحلية والجوية، ويمكن نشر مروحية وزنها 12 طنا وطائرات مسيرة عليها. تستخدم قاذفات القنابل اليدوية دي بي-65، التي يتم التحكم فيها عن بعد والمدافع الرشاشة "كورد" من عيار 12.7 ملم كأسلحة مضادة للتخريب.

في هذا السياق، عرضت فعاليات "أرميا 2020" المقام في روسيا سفن حربية تابعة للأسطول الروسي في المحيط الهادئ.