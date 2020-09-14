أسطول بحر البلطيق يراقب مدمرة أمريكية

أفاد مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي أن قوات أسطول البلطيق تراقب تحركات المدمرة الأمريكية للدفاع الصاروخي "روس" التي دخلت بحر البلطيق في 13 سبتمبر/ أيلول.

وذكر المركز أن "قوات ووسائل أسطول البلطيق تراقب باستمرار تحركات المدمرة الأمريكية للدفاع الصاروخي روس، التي دخلت بحر البلطيق في 13 سبتمبر 2020".

في 7 سبتمبر، دخلت مفرزة من السفن الحربية التابعة للناتو بقيادة روس إلى بحر بارنتس، حيث تعقبهتا قوات ووسائل الأسطول الشمالي.