مجلة تقارن "أرماتا" بالدبابات الحديثة الأخرى

كما أشارت مجلة Military Watch ، فإن ثلاث دبابات من الجيل الرابع قيد التجربة أو العمليات العسكرية. وتحدثت عن "أرماتا" الروسية، واليابانية تايب 10 والكورية الجنوبية كيه 2 بلاك بانتر. تم ذكرت Atlay التركية أيضًا، لكنها مصممة على أساس K2 Black Panther.

احتلت الدبابة الروسية مكانها المناسب. يشير المنشور إلى أن تي-14 تمثل قفزة كبيرة إلى الأمام مقارنة بالابتكارات الخارجية.

تستخدم الدبابة تصميمًا مبتكرًا مع كبسولة مدرعة للطاقم، بالإضافة إلى نظام التحكم عن بعد في النيران، مما يزيد من قدرتها على الصمود في ساحة المعركة. يمكن تثبيت مدفع عيار 152 ملم الذي يحسن من القدرات النارية ل"أرماتا" ويوسع ميزاتها أمام المنافسين الغربيين.

يلفت مؤلف المادة الانتباه إلى استخدام الدرع الديناميكي والحماية النشطة، بالإضافة إلى ميزات تسليح الدبابة.

وكتبت المجلة: "يسمح السلاح الرئيسي للدبابة ونظام التحكم بإطلاق النار "كالينا" باستخدام الذخيرة المتخصصة، والتي تعد من بين الأقوى في العالم، ويمنح أرماتا القدرة على ضرب مجموعة واسعة من الأهداف - من المخابئ المحصنة إلى مواقع المشاة. ومن المتوقع أيضًا أن تحتوي المنصة على قدرات دفاع جوي متقدمة ".

إن الدبابة اليابانية من الجيل الرابع تايب 10 عبارة عن منصة خفيفة مع سلاح جديد مصمم للإنتاج المحلي وذخيرة قياسية لحلف الناتو. يمكن للدبابة أيضا إطلاق قذائف مصممة خصيصا خارقة للدروع. والوزن الخفيف لتايب 10 يجعل من الممكن استخدامها في أي مكان في اليابان. في الوقت نفسه، يتم تقدير الدبابة بسبب ألواحها المدرعة القابلة للاستبدال، مما يجعل من السهل تحديثها حسب الحاجة.

تعتمد دبابة K2 Black Panther الكورية الجنوبية على منصة K1 من الثمانينيات، والتي كانت قائمة على أساس M1 Abrams الأمريكية، على الرغم من وجود بعض الاختلافات. تكمن قوة K2 Black Panther في وجود دروع المركبة والديناميكية المتطورة وأنظمة الحماية النشطة. الدبابة مسلحة بمدفع 120 ملم، والذي، بفضل زاوية الارتفاع، يسمح باستخدام K2 كمنصة مدفعية متنقلة، ومدفعين رشاشين من العيار الثقيل.

تتمثل الاختلافات الرئيسية بين أتلي التركية وBlack Panther الكورية الجنوبية في دمج نظام التحكم في إطلاق النار المعياري الخاص بها. بالإضافة إلى ذلك، في المستقبل، من المخطط استخدام محركها الخاص. وتجدر الإشارة إلى أن قدرات هذه الدبابة تفوق بكثير قدرات الجيل الثانيو M60 والجيل الثالث من طراز Leopard II ، اللتان تشكلان أساس الوحدات المدرعة التركية. ولكن مع ذلك، عند إنشاء دبابة تركية ، تم أخذ تقنيات K2 كأساس.

وخلصت المجلة: "لا يمكن اعتبار تركيا مطورًا حقيقيًا لدبابات الجيل الرابع، مما يعني أن مثل هذه الدبابات لم يتم إنشاؤها حتى الآن إلا من قبل كوريا الجنوبية وروسيا واليابان".