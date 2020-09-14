الدفاع الروسية: طائرات حربية نرويجية ترافق طائرتين روسيتين من طراز "تو-160"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائرات تابعة لسلاح الجو النرويجي ترافق طائرتين حاملتي صواريخ روسيتين من طراز "تو-160" فوق بحر بارنتس وبحر النرويج والمحيط الأطلسي.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "قامت حاملتا صواريخ استراتيجيتان من طراز "Tu-160" برحلة مخططة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس والبحار النرويجية والمحيط الأطلسي".

وأضاف "وفي مراحل معينة من الطريق، رافقت الطائرات الروسية طائرات "ميغ-31" البحرية التابعة للبحرية الروسية، بالإضافة إلى مقاتلات "F-16" تابعة لسلاح الجو النرويجي".

يشار إلى أن مدة الرحلة كانت حوالي 10 ساعات.

ونوه البيان إلى أنه "يتم تنفيذ جميع رحلات الطائرات المسلحة الروسية بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".