الولايات المتحدة تنشر 150 مقاتلة من الجيل الخامس في ألاسكا

تعتزم السلطات الأمريكية نشر أكبر عدد من طائرات الجيل الخامس في ألاسكا. سيتم نقل 150 مقاتلة من طراز F-22 و F-35 إلى المنطقة المتاخمة لروسيا.

وقال السناتور دان سوليفان في ندوة بالفيديو في 14 سبتمبر/أيلول، لن يكون هناك في أي مكان على وجه الأرض مجموعة أكبر من مقاتلات الجيل الخامس.

وأضاف: "نعمل الآن على زيادة قدراتنا المتعلقة بالطائرة F-35. مع الأخذ في الاعتبار أن طائرات F-22 منتشرة في قاعدة إلميندورف ريتشاردسون، وسيتم نشر F-35 في قاعدة إليسون، سيكون لدينا أكثر من 150 طائرة مقاتلة تفوق سرعة الصوت في ألاسكا".

كما أشار سوليفان إلى توسيع ميناء نومي ووصف الإجراءات الأمريكية بأنها إشارة إلى روسيا والصين حول النوايا الجادة للسلطات الأمريكية في القطب الشمالي.