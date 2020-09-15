"إس-400" تصد ضربة العدو الافتراضي...فيديو

لكن أولاً، قام فوج الصواريخ بمسيرة مشتركة من منطقة بسكوف إلى مواقع العمل في ساحة التدريب، متجاوزًا أكثر من ألفي كيلومتر. هنا تولت التقسيمات الفرعية مهمة قتالية.
#Видео Расчеты С-400 Западного военного округа провели боевые пуски зенитных управляемых ракет по учебным воздушным целям на полигоне Ашулук в Астраханской области.— Минобороны России (@mod_russia) September 15, 2020
#Минобороны #ЗВО #ПВО #С400 #БоеваяПодготовка pic.twitter.com/fGz9K4UXpe
وذكرت الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الغربية أنهم صدوا خلال التدريبات ضربة جوية صاروخية مكثفة في ظروف تشويش نشط. شاركت في التمرين مقاتلات "ميغ-29إس إم تي" وطائرات الحرب الإلكترونية ومروحيات "مي-8إم تي إش".
تم إيلاء الاهتمام الرئيسي للدفاع الجوي مع إطلاق الصواريخ الموجهة. في الغارة الجوية، تم استخدام صواريخ مستهدفة تحاكي وسائل هجوم حديثة وواعدة بخصائص ارتفاع وسرعة مختلفة.
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