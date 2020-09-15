"إس-400" تصد ضربة العدو الافتراضي...فيديو

أجرى طواقم فرق الصواريخ ومركز قيادة نظام "إس-400" (تريومف) التابع لاتحاد لينينغراد للقوات الجوية والدفاع الجوي عمليات إطلاق قتالية لصواريخ موجهة على أهداف جوية للتدريب. وأقيمت التدريبات في مقاطعة أستراخان في حقل أشولوك التدريبي.

لكن أولاً، قام فوج الصواريخ بمسيرة مشتركة من منطقة بسكوف إلى مواقع العمل في ساحة التدريب، متجاوزًا أكثر من ألفي كيلومتر. هنا تولت التقسيمات الفرعية مهمة قتالية.

وذكرت الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الغربية أنهم صدوا خلال التدريبات ضربة جوية صاروخية مكثفة في ظروف تشويش نشط. شاركت في التمرين مقاتلات "ميغ-29إس إم تي" وطائرات الحرب الإلكترونية ومروحيات "مي-8إم تي إش".

تم إيلاء الاهتمام الرئيسي للدفاع الجوي مع إطلاق الصواريخ الموجهة. في الغارة الجوية، تم استخدام صواريخ مستهدفة تحاكي وسائل هجوم حديثة وواعدة بخصائص ارتفاع وسرعة مختلفة.