روسيا تنهي اختبارات مروحيات "كاتران" الجديدة بنجاح

وقال سيرغي ميخييف، المصمم العام لمركز "ميل وكاموف" الوطني لبناء طائرات الهليكوبتر (NCV)، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس:

"إن كا 52 كي لا تزال تشارك في الاختبارات أثناء تسليم فرقاطات وطرادات جديدة".

وأضاف أن برنامج هبوط طائرات الهليكوبتر يتم تنفيذه بالتأكيد، حيث تعمل Ka-52K عليه.

وأشار: "بعد كل شيء، كل سفينة لها خصوصية وتكوين وديناميكيا هوائية ودوامات. لذلك، هناك حاجة لرحلات الهليكوبتر، وهذا هو سير العمل".

وأكد أنه بشكل عام يتم اختبار المروحية خلال دورة العملية بأكملها، حيث تتغير المعدات والأسلحة. فقط نظام الدعم ومحطة الطاقة لا يتغيران.

وأفيد، في وقت سابق، أن مروحيات "كا 52 كي" قد استخدمت في سوريا في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، خلال رحلة بحرية إلى البحر الأبيض المتوسط للطراد الأدميرال كوزنتسوف.