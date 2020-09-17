أمريكا تكشف عن مقاتلة "لغز" حطمت الأرقام القياسية بعد عمليات تصنيع سرية... صور

كشفت القوات الجوية الأمريكية، قبل أيام، عن مقاتلة عسكرية جديدة تخطت عمليات التصميم والتصنيع والاختبارات السرية بنجاح.

وقامت أمريكا باختبار نموذج أولي من المقاتلة الجديدة بشكل سري، والتي لا تزال بحسب وسائل الإعلام الأمريكية "طي الكتمان، ولا أحد يعرف عنها معلومات تفصيلية".

وأكدت صحيفة "popularmechanics"، أن المقاتلة قد حلقت بالفعل، وحطمت أرقاما قياسية جديدة أثناء الاختبارات.

ونوهت الصحيفة إلى أنه يتعين على القوات الجوية الأمريكية الآن التفكير في كيفية شراء المقاتلة الجديدة في سعيها الدائم للحصول على الأسلحة الحديثة والصواريخ العابرة للقارات والقاذفات الجديدة.

وأعلن رئيس الاستحواذ في القوات الجوية الأمريكية ويل روبر، أمس، في مقابلة حصرية مع "Defense News"، والتي تزامنت مع مؤتمر الطيران والفضاء الافتراضي التابع للقوات الجوية الأمريكية، عن قيام القوات الجوية ببناء المقاتلة الجديدة في إطار برنامج الهيمنة الجوية للجيل القادم (NGAD)، والذي يهدف إلى بناء طائرة من شأنها أن تكمل أو ربما "تحل محل" الطائرة الأمريكية "Lockheed Martin F-22 Raptor".

The US Air Force has built and flown a mysterious full-scale prototype of its future fighter jet https://t.co/Eb7kpmxNrH pic.twitter.com/EolfTaLFLp — Defense News (@defense_news) September 15, 2020

وأضاف روبر، قائلا: "لقد قمنا بالفعل ببناء وتقديم عرض طيران بنطاق واسع في العالم الحقيقي (اختبارات فعليه)، وحطمنا الأرقام القياسية، نحن على استعداد لبدء بناء طائرات الجيل التالي بطريقة لم تحدث من قبل".

Multiple eyewitnesses say they spotted a craft alien in appearance over Portland Air National Guard Base pic.twitter.com/6sTRoTR8VV — intelwave 🌺🌸 #FreeKyle (@inteldotwav) September 14, 2020

وبحسب الصحيفة، ستظل جميع التفاصيل حول الطائرة الجديدة "لغزا" بسبب تصنيفها ضمن برنامج الهيمنة الجوية للجيل القادم.

وامتنع روبر عن التعليق على عدد الطائرات المصممة والمبنية لهذه اللحظة، والتي بدأت عمليات الاختبار عليها، ولم يكشف عن مكان حدوث الرحلات التجريبية السرية الأولى للمقاتلة، كما رفض الكشف عن ميزات ومهام الطائرة أو تصميمها.