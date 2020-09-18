روسيا تطور رصاصة بسرعة الصوت

ستقوم روسيا بإنشاء رصاصة مسدس بسرعة الصوت، عيارها 9х19 ملم. ويعمل متخصصون من معهد البحث العلمي المركزي للهندسة الدقيقة، وهو جزء من "روسيتخ"، بتطويرها.

وأشارت الخدمة الصحفية لـ"روستيخ" إلى أنه يوجد في تسليح وكالات إنفاذ القانون المحلية، العديد من الرصاصات من عيار 9х19 ملم - برصاص تقليدي، وبرأس فولاذي، ومع طلقات شديدة الاختراق واختراق الدروع. ومع ذلك، لا يوجد رصاصة صامتة وخالية من اللهب.

الرصاصة الجديدة توفر بسرعة الصوت باستخدام جهاز إطلاق صامت مثل هذه الخصائص. بالإضافة إلى ذلك، سوف تقلل من تأثير ارتداد الرصاص.

وسيساعد تقليل مستوى الصوت في تقليل التأثير على أجهزة السمع البشرية، فضلاً عن توفير الراحة والأمان عند الإطلاق. وستزيد أيضًا من الكفاءة والقدرات القتالية للقوات الخاصة الروسية.