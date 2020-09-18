دبابات "تي-62" قد تظهر مرة أخرى في الجيش العراقي

يخطط الجيش العراقي لإعادة الدبابات السوفيتية المتوسطة "تي-62". يتضح هذا من خلال ظهور مثل هذه المركبات القتالية في مصنع إصلاح في منطقة التاجي.

وفقًا للخبراء، نظرًا للقيود المالية، قللت وزارة الدفاع في هذه الدولة بشكل كبير من القدرة على الحصول على معدات جديدة، لذلك يضطر الجيش إلى استخدام الاحتياطات الداخلية على شكل عينات مخزنة في "مقابر الدبابات".

في البداية، أعادوا تي-55 والصينية تايب 69، ثم بدأوا في "إحياء تي-72إم1" والإنجليزية Chieftain التي تم الاستيلاء عليها خلال الحرب مع إيران. الآن، على الأرجح، جاء دور "تي-62"، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

كانت هذه الدبابات واحدة من الدبابات الرئيسية في جيش صدام حسين، بدأ تسليمها إلى هذا البلد في منتصف السبعينيات. بحلول الوقت الذي بدأت فيه الحرب الإيرانية العراقية في سبتمبر/أيلول 1980، كان لدى القوات نحو 700 وحدة. تم استلام ألف وحدة أخرى خلال هذا الصراع الدموي الطويل.

أظهر هذا النموذج، بشكل عام، نفسه جيدًا في العديد من المعارك، حيث نجح في تدمير مجموعة متنوعة من المعدات الغربية الصنع.

ثم قاتلت "تي-62" في الكويت عام 1991، وصدت أيضًا العدوان الأمريكي عام 2003.