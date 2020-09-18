مدفعيات "مستا" و"أكاستا" تدمر "العدو"...فيديو

في المجموع شارك في التدريبات أكثر من 500 عسكري.

أجرى طاقم المدفعية من فرقة دبابات الحرس في المنطقة العسكرية المركزية مبارزة مدفعية، حيث مارسوا أساليب قتال ضد المدفعيات أثناء التدريبات في ساحة تدريب في مقاطعة تشيليابينسك.

تم إحضار مدافع هاوتزر عيار 152 ملم 2أ65 "مستا-بي" إلى موقع الاختبار، والتي تم تعزيزها بمدافع هاوتزر ذاتية الدفع 2إس3 "أكاتسيا".

حددت فرق الاستطلاع البري موقع العدو الافتراضي. لهذا الغرض، تم استخدام محطة رادار "زوبارك-1إم"​​، والتي رصدت الأهداف بسهولة على مسافة تصل إلى 40 كيلومترًا.

وبعد أن قطع العسكريون طريق العدو، قاموا بكشف وتحديد الأهداف المتبقية. وأكملت غارة نارية نفذتها أطقم "مستا-بي" ومدافع الهاوتزر الذاتية الدفع 2إس3 "أكاتسيا" تدمير العدو الافتراضي.

في المجموع ، شارك أكثر من 500 من جنود المدفعية ووحدات الدعم في التدريبات، بالإضافة إلى طائرات "أورلان-10".