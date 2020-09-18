الطائرات الروسية المضادة للغواصات تحلق 10 آلاف كيلومتر في 11 ساعة

في 17 سبتمبر/أيلول 2020 ، قام طاقمان من الطائرات البعيدة المدى المضادة للغواصات من طراز تو-142 التابعة للأسطول الشمالي برحلتهما المنتظمة فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس والنرويج وبحر الشمال والمحيط الأطلسي، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للأسطول.

في 11 ساعة قطعت الطائرات نحو 10 آلاف كيلومتر. في المنطقة القريبة، كانت برفقة مقاتلات ميغ-31 من فوج طيران مختلط منفصل من الأسطول الشمالي.

في اليوم نفسه، قامت طائرة إيل-38 المضادة للغواصات التابعة للأسطول الشمالي، برحلة مخطط لها مدتها 8 ساعات فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق.

لقد تدرب الطيارون على مهارات القيادة فوق التضاريس غير الموجهة وتنسيق إجراءات الطاقم في غياب الوسائل التقنية الراديوية الأرضية للملاحة الجوية.

في مراحل معينة من المسار، رافقت الطائرات الروسية مقاتلات من دول أجنبية. يتم تنفيذ الرحلات بما يتوافق مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.