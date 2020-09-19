الجيش الهندي قد يحصل على "دبابة بعجلات"

قد تظهر لدى الهند "دبابة ذات عجلات". هذه مركبة قتالية على أساس حاملة أفراد مدرعة برمائية Kestrel.

يجري العمل على إنشائها منذ عام 2012. وينظر إليها على أنها بديل لناقلات الجند المدرعة السوفيتية والتشيكوسلوفاكية التي عفا عليها الزمن.

حاليًا، يتم تطوير العديد من الإصدارات بأسلحة مختلفة. واحد منها هو البديل المجهز بمدفع أوتوماتيكي 30 ملم 2A42 ، مع حجرة قتال من بي إم بي-2 الروسية، والتي تم إنتاجها بموجب ترخيص، والتي تحمل التسمية المحلية Sarath.

Proposed mounted gun system on Kestrel pic.twitter.com/QltnFLY3x3 — Alpha Defense (@alpha_defense) September 16, 2020

يتم إنشاء نماذج أخرى من المعدات التي يزيد وزنها عن 27000 كجم على أساس Kestrel. بما في ذلك دبابة بعجلات - مركبات دعم النيران بمدفع 105 ملم. سيسمح لها نظام التحكم بإطلاق النار الحديث باستخدام الأسلحة الموجودة بفعالية، بما في ذلك في الليل، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

بفضل الهيكل مع عجلات 8х8، ستزداد قابلية التنقل بشكل كبير - محرك ديزل بقوة 600 حصان يجعل من الممكن وصول السرعة على الطريق السريع إلى 100 كم / ساعة.

إن اهتمام الجيش بمعدات هذه الفئة أمر مفهوم، فقد تم إنتاج مركبات مدرعة مماثلة في البرازيل وإيطاليا وفرنسا والصين واليابان، إلخ. يتم استخدامها في العديد من جيوش العالم وقد أظهرت نفسها جيدًا خلال النزاعات العسكرية المختلفة وعمليات حفظ السلام.