سفينة الصواريخ الصغيرة "غرايفورون" تخرج إلى البحر للاختبار

وقالت الخدمة الصحفية للأسطول: "طاقم أحدث سفينة صواريخ صغيرة "غرايفورون" من مشروع "بويان-إم"، الذي تم بناؤه لأسطول البحر الأسود، يقوم بأول خروج إلى البحر للخضوع لتجارب المصنع البحرية".

وأوضحت أنه أثناء العمل، سيتم فحص المعالم الرئيسية للسفينة وجميع أجهزتها وآلياتها ومعداتها للتأكد من امتثالها للشروط الفنية. بعد اكتمال الاختبارات، تنتظر السفينة المرحلة التالية من الاختبارات الحكومية.

و"غرايفورون" هي سفينة صواريخ صغيرة من المشروع 21631 ("بويان-إم"). وتنتمي إلى سفن المرتبة الثالثة. تبلغ سعتها 949 طنًا. الطول - 74.1 متر، العرض - 11. استقلالية الملاحة - 10 أيام. الطاقم - 36 بحارا. يوجد في أسطول البحر الأسود الأن ثلاث سفن صواريخ صغيرة من المشروع 21631، هي "فيشني فولوتشوك" و"أوريخوفو- زويفو" و"إنغوشيتيا".