تنقل مشترك للدبابات يظهر جاهزيتها للقتال خلال مناورات "قوقاز - 2020"... فيديو

أنجز المشاركون في مناورات "قوقاز-2020" تنقلا مشتركا للدبابات على ساحة القتال بالقرب من فولغوغراد الروسية.

وتدربت القوات على الجاهزية الكاملة للمعركة من خلال التحرك المشترك للدبابات ونقل الأسلحة والمعدات العسكرية لاستخدامها في القتال.

وسارت الدبابات على أرض وعرة تحت ظروف شديدة الغبار، مواجهة العدو الوهمي في كل خطوة، ما أدى إلى إبطاء حركة الوحدات.

وشاركت في المناورات مركبات "بي إم بي-2" و"بي إم بي-3" ودبابات "تي-90" ومدفعيات ذاتية الدفع "2إس19" ومروحيات "مي-8" وغيرها من المعدات.

وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن مناورات "قوقاز-2020" تبدأ في 21 سبتمبر/أيلول وتستمر حتى 26 منه، ومن المقرر أن تشارك فيها فرق من تسع دول أجنبية، وسترسل تسع دول أخرى مراقبين عسكريين.