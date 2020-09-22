عرض الهيكل الداخلي للدبابة البرمائية "سبروت- إس دي إم1"...فيديو

في العديد من البلدان، يتم حاليًا إنشاء مركبات مدرعة خفيفة مزودة بأسلحة مدفع، ولكن كقاعدة عامة، يُحرم معظمها من القدرة على السباحة عبر عوائق المياه. لا تستطيع البرمائيات من فولغوغراد عبور الأنهار والمسطحات المائية الأخرى فحسب، بل أيضًا، كجزء من سلاح مشاة البحرية، المشاركة في العمليات البرمائية، والإنزال من السفن العابرة للمحيطات.

بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد الآن جيش آخر في العالم لديه نظائر لمثل هذه الأسلحة القوية. المدفع 125 ملم المستخدم مساوٍ في القوة النارية لذلك الموجود في دبابات القتال الرئيسية الأثقل بكثير تي-72بي3إم وتي-80بي في إم وتي-90إم، وكذلك VT-4 الصينية وتايب 99أ. بمساعدته، لا يمكن إطلاق الذخيرة التقليدية فحسب، بل يمكن أيضًا إطلاق الصواريخ الموجهة.

تم عرض هذه الدبابة مرارًا وتكرارًا في المنتديات العسكرية الفنية للجيش الدولي، بما في ذلك هذا العام.

أعدت شركة "روس أوبورون إكسبورت" الحكومية فيلمًا يحكي تفاصيل كافية عن هذا المنتج الجديد للمجمع الصناعي العسكري المحلي. من المثير للاهتمام أن الدبابة تظهر لأول مرة ليس فقط من الخارج، ولكن أيضًا من الداخل. على سبيل المثال، يمكن رؤية نظام شحن المدفع، وأماكن عمل المشغل والقائد، ومعدات الرؤية الحديثة الخاصة بهم.

كما يتم عرض قسم الإدارة، حيث يوجد السائق.

تخضع الدبابة حاليًا للتجارب، والتي من المتوقع أن تستمر لمدة عام ونصف العام.