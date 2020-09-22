تسجيل
08:51 GMT22 سبتمبر/ أيلول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE

    منظومة "إس-400" والمقاتلات تصد ضربة صاروخية خلال مناورات "قوقاز-2020"

    © Sputnik . Department of the information support of the Baltic region
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104341/83/1043418354_0:130:2500:1537_1199x675_80_0_0_6788d502b120cc987b8235941dfed939.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/military/202009221046605196-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B3-400-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B2-2020/

    نجحت أنظمة "إس-400" و"بوك-إم2" و"بانتسير-إس"، وكذلك مقاتلات "سو-30إس إم"، في صد هجوم صاروخي وجوي ضخم على أرض تدريب أشولوك في إطار مناورات "قوقاز-2020" الاستراتيجية، وفقًا لتقارير وزارة الدفاع الروسية.

    وقالت الوزارة للصحفيين: "كان على نحو 30 طائرة سو-34 وسو-24إم وسو-30إس إم وميغ-29إس إم تي وغيرها التي تحاكي طائرات تنتهك المجال الجوي، التغلب على منظومات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الجنوبية وتدمير محطات الرادار بشكل افتراضي ومواقع قوات الصواريخ ومطارات الطائرات".

    اقتربت طائرات العدو الافتراضي من الأهداف على ارتفاع 50 مترًا مع تقريب التضاريس حتى 20 كيلومترًا وبسرعة 200 إلى 2000 كيلومتر في الساعة. تصرف الطيارون بانفراد وكجزء من أزواج ومجموعات. تم تنفيذ الرحلة مع إيقاف تشغيل أنظمة تحديد الهوية. بعد أن اكتشفتها التقسيمات الفرعية لقوات هندسة الراديو  تم إرسال مقاتلات سو-30إس إم للاعتراض.

    وأضافت الوزارة: "تم استخدام الإطلاق الإلكتروني للصواريخ الموجهة للدفاع الجوي وللطيران ضد المنتهكين. وقد دمرت قبل أطقم أنظمة الصواريخ إس-400 وبوك-إم2 ومنظومة المدفعية الصاروخية "بانتسير-إس" وطاقم مقاتلات سو-30إس إم جميع الأهداف الجوية".

    بالإضافة إلى ذلك، دمرت أطقم بانتسير-إس وبوك-إم2 وإس-400، 15 هدفا جويا عبارة عن صواريخ أهداف عالية السرعة في إطار المناورات.

    تجرى مناورات "قوقاز- 2020" في الفترة من 21 إلى 26 سبتمبر/أيلول على أراضي المنطقة العسكرية الجنوبية وفي البحر الأسود وبحر قزوين تحت قيادة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف. ويشارك فيها نحو 80 ألف شخص، بمن فيهم موظفو وزارة الطوارئ والحرس الوطني، بالإضافة إلى ما يصل إلى ألف جندي من أرمينيا وبيلاروسيا وإيران والصين وميانمار وباكستان.

    انظر أيضا:

    في الجو والبر والبحر...أفضل لقطات التدريبات الواسعة النطاق "قوقاز 2020"
    تنقل مشترك للدبابات يظهر جاهزيتها للقتال خلال مناورات "قوقاز - 2020"... فيديو
    قوات صينية تشارك في مناورات "قوقاز- 2020"
    الكلمات الدلالية:
    سو-30, إس-400, مناورات
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مناورات الأخوة السلافية بمشاركة قوات فيلق بسكوف الروسية ووحدات العمليات الخاصة للجيش البيلاروسي في حقل بريتسكي، 21 سبتمبر 2020
    روسيا وبيلاروسيا... مناورات "الأخوة السلافية"
    ترامب فقد جميع أصدقاءه بسبب الحملة الانتخابية الرئاسية
    ترامب يفقد جميع أصدقائه بسبب الحملة الانتخابية الرئاسية
    خريطة أهم آبار الغاز الطبيعي في مصر
    خريطة أهم آبار الغاز الطبيعي في مصر
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك