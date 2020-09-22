منظومة "إس-400" والمقاتلات تصد ضربة صاروخية خلال مناورات "قوقاز-2020"

نجحت أنظمة "إس-400" و"بوك-إم2" و"بانتسير-إس"، وكذلك مقاتلات "سو-30إس إم"، في صد هجوم صاروخي وجوي ضخم على أرض تدريب أشولوك في إطار مناورات "قوقاز-2020" الاستراتيجية، وفقًا لتقارير وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة للصحفيين: "كان على نحو 30 طائرة سو-34 وسو-24إم وسو-30إس إم وميغ-29إس إم تي وغيرها التي تحاكي طائرات تنتهك المجال الجوي، التغلب على منظومات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الجنوبية وتدمير محطات الرادار بشكل افتراضي ومواقع قوات الصواريخ ومطارات الطائرات".

اقتربت طائرات العدو الافتراضي من الأهداف على ارتفاع 50 مترًا مع تقريب التضاريس حتى 20 كيلومترًا وبسرعة 200 إلى 2000 كيلومتر في الساعة. تصرف الطيارون بانفراد وكجزء من أزواج ومجموعات. تم تنفيذ الرحلة مع إيقاف تشغيل أنظمة تحديد الهوية. بعد أن اكتشفتها التقسيمات الفرعية لقوات هندسة الراديو تم إرسال مقاتلات سو-30إس إم للاعتراض.

وأضافت الوزارة: "تم استخدام الإطلاق الإلكتروني للصواريخ الموجهة للدفاع الجوي وللطيران ضد المنتهكين. وقد دمرت قبل أطقم أنظمة الصواريخ إس-400 وبوك-إم2 ومنظومة المدفعية الصاروخية "بانتسير-إس" وطاقم مقاتلات سو-30إس إم جميع الأهداف الجوية".

بالإضافة إلى ذلك، دمرت أطقم بانتسير-إس وبوك-إم2 وإس-400، 15 هدفا جويا عبارة عن صواريخ أهداف عالية السرعة في إطار المناورات.

تجرى مناورات "قوقاز- 2020" في الفترة من 21 إلى 26 سبتمبر/أيلول على أراضي المنطقة العسكرية الجنوبية وفي البحر الأسود وبحر قزوين تحت قيادة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف. ويشارك فيها نحو 80 ألف شخص، بمن فيهم موظفو وزارة الطوارئ والحرس الوطني، بالإضافة إلى ما يصل إلى ألف جندي من أرمينيا وبيلاروسيا وإيران والصين وميانمار وباكستان.