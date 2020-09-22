لقطات نادرة...تصوير غواصة صواريخ باليستية صينية

هذا هو أول فيديو تقريبًا لغواصة من هذا النوع - كان وجودها نفسه موضع شك حتى ظهرت صورة غواصة في موقف الغواصات عن طريق الخطأ في Google Earth.

تشبه الغواصات النووية من طراز 094 جين ظاهريًا طرادات الغواصات السوفيتية من مشروع 667 بي دي إر "كالمار". ومع ذلك، فإن الغواصات النووية الصينية المبنية في القرن الحادي والعشرين ومسلحة بـ 16 صاروخًا يعمل بالوقود الصلب JL-2 (Juipan 2) بمدى يصل إلى 12 ألف كيلومتر، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

دخلت الغواصة الرئيسية الخدمة في عام 2004، وفقًا لبيانات من مصادر مفتوحة، تمتلك البحرية الصينية الآن ست سفن من هذا النوع، وهي في حالة تأهب. لا تفصح بكين تقليديًا عن معلومات حول أسلحتها - خاصة حول المكون البحري لـ "الثالوث النووي".

تم تصوير 094 لأول مرة بواسطة القمر الصناعي الخاص Quickbird ، الذي يجمع المعلومات لخدمةGoogle Erath . رست الغواصة في قاعدة سياوبينداو بالقرب من داليان.

