القاذفات الروسية "تو-160" تسجل رقما قياسيا عالميا

وفقًا لقائد الطيران البعيد المدى لقوات الفضاء، الجنرال سيرغي كوبيلاش، فإن القاذفات حققت رقما قياسيا بمدى ووقت رحلة دون توقف لطائرات من هذه الفئة.

حققت طواقم طيران بعيدة المدى بقيادة اللواء أوليغ بشيلا والمقدم سيرغي فولكوفيتسكي هذه النتيجة المثيرة للإعجاب. ظلت القاذفات في الجو لأكثر من 25 ساعة، بعد أن حلقت أكثر من 20 ألف كيلومتر خلال هذه الفترة.

وشدد سيرغي كوبيلاش: "لم يقم أحد بالطيران على متن طائرات من هذه الفئة لفترة أطول".

حطمت القاذفات الصاروخية الرقم القياسي الذي تم سجلته أيضا تو-160، والذي كان لمدة 24 ساعة و 24 دقيقة في عام 2010.

حلقت الطائرة تو- 160، وفقًا للقواعد الدولية، فوق المياه المحايدة للمحيط المتجمد الشمالي والمحيط الهادئ وبحر كارا وبحر لابتيف وبحر شرق سيبيريا وتشوكشي وبارنتس. على الطريق، تزودت الطائرات بالوقود ثلاث مرات في الجو.