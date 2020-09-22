أول صورة للسفينة الروبوتية المسيرة الصينية

تظهر الصورة أنها مبنية على مبدأ "تريماران"، سفينة مكونة من ثلاثة هياكل متوازية متصلة بواسطة سطح مشترك - فهي تطفو على كلا الجانبين، كما يكتب موقع "دامبييف".

وأفاد الموقع أن طول الروبوت الصيني يبلغ نحو 40 مترًا، وتصل سرعته إلى 27 عقدة.

The first test photo of China's new autonomous surface-to-water trimaran robot. It is reported that the unmanned vehicle is built like a trimaran - with two floats extended to the sides.https://t.co/Ms3evwo2E1 pic.twitter.com/Zh9eqX3Aen — Tango III's Military News (@IiiTango) September 21, 2020

يحتوي روبوت تريماران على معدات ملاحة وسونار على متنه. من المفترض أن تستخدم لمطاردة الغواصات والبحث عن الألغام تحت الماء.

يعتقد المؤلف أن الهيكل الآلي الصيني يشبه في تصميمه السفينة المسيرة الأمريكية Sea Hunter ، والتي تم إطلاقها في عام 2016. سرعتها أيضا 27 عقدة وطوله 40 مترا.