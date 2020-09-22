7 معلومات عن مركبة الجيش الأحمر البرمائية الأكثر انتشارا في العالم

تقول مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية إن الاتحاد السوفيتي طور مركبة الاستطلاع القتالية "بي آر دي إم - 1"، التي أصبحت نسخها المطورة من أكثر المدرعات البرمائية انتشارا في جيوش العالم.
في عام 1957 بدأ إنتاج النسخة الأولى "بي آر دي إم - 1" وحتى عام 1966 وصل عدد العربات المدرعة التي تم إنتاجها من هذا النوع إلى نحو 11 ألف و500 مدرعة، شملت النسخة المطورة "بي آر دي إم - 2"، التي تم تطويرها عام 1962.
وأورد موقع "ميليتري فاكتوري" الأمريكي 7 معلومات عن المدرعة البرمائية الروسية الأكثر انتشارا في العالم، التي تم إنتاج آلاف الوحدات منها بنسخ مختلفة كل منها تم تطويرها لوفقا لمتطلبات العمليات العسكرية التي ستتولى تنفيذها.
1- تم إنتاجها في الاتحاد السوفيتي عام 1957 وطاقمها يتكون من 5 أفراد.
2- تستخدمها جيوش أكثر من 50 دولة حول العالم بينها مصر والجزائر.
3- هي مركبة برمائية مصممة للاستطلاع واقتال ويمكن استخدامها في مرافقة القوات الأمنية والتأمين.
4- وزن المدرعة 5.6 طن، وطولها (5.7 م) والعرض (2.25 م) والارتفاع (1.9 م).
5- مدى المدرعة 500 كلم، وسرعتها القصوى على اليابسة 80 كلم/ الساعة.
6- التسليح يشمل مدفع رشاش عيار (7.62 ملم) وآخر عيار (12.7 ملم).
7- خضعت المركبة لعمليات تطوير مستمرة وفقا لمتطلبات العمليات القتالية، شملت تحويلها لمركبة مضادة للدبابات.
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